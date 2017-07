Vídeo mostra distribuição de cerveja de graça do lado de fora do show de Wesley Safadão

Da redação ac24horas 27/07/2017 07:32:59

Uma cena inusitada foi registrada por meio de um celular no show do cantor Wesley Safadão, na Expoacre, nesta quarta-feira. Enquanto as pessoas que pagaram para assistir o evento reclamavam da falta de cerveja, várias pessoas do lado de fora do evento recebiam caixas de cerveja e gelo, que eram jogados de um caminhão estacionado dentro da arena de shows.

Os vídeos foram postados em uma rede social pela internauta Jaynne Oliveira, que se disse indignada.

Assista: