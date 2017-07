Última seletiva do FEC 2017 será nesta sexta-feira, 28, na Expoacre

Da redação ac24horas 27/07/2017 15:26:22

A última seletiva do Festival Estudantil da Canção (FEC) 2017 será nesta sexta-feira, 28, a partir das 18 horas na Praça Cultural da Prefeitura de Rio Branco na Expoacre. A Secretaria da Juventude (SEJUV), uma das organizadoras do festival, já tem tudo pronto para que os 37 estudantes inscritos nessa etapa possam se apresentar com músicas autorais ou interpretações individuais ou com banda.

Estarão participando desta etapa estudantes das escolas Armando Nogueira, com 12 candidatos; Colégio META (2); Alcimar Nunes Leitão (2), e Adalberto Sena, que levará 18 inscritos. Após as apresentações serão conhecidos os candidatos escolhidos pelo jurado técnico para também participar da final do FEC 2017.

Serão premiados os três primeiros colocados, sendo R$ 3 mil para o primeiro, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. A melhor música autoral também será premiada com R$ 1 mil e o vídeo mais curtido na internet ganhará R$ 500. A escola mais atuante será premiada com um equipamento de som. “Todas as seletivas anteriores foram sucesso absoluto e a gente espera que se repita na Expoacre para a final dia 11 de agosto”, disse Temyllis Silva, secretária da Juventude de Rio Branco. Este ano, participam do FEC 263 candidatos de 52 escolas de Rio Branco.

A segunda edição do Festival Estudantil da Canção é uma realização da Prefeitura de Rio Branco e conta com a importante parceria do governo do Estado e dos gabinetes dos deputados Léo de Brito e Angelim, do vereador Rodrigo, além do apoio da Eletrônica Halley, SuperSom, Ação Eventos, MC Eventos e Inbox Pub.