Três imóveis pegam fogo em Cruzeiro após incêndio de ônibus do governo

Archibaldo Antunes 27/07/2017 11:33:45

Pode se tratar apenas de coincidência, mas os moradores de Cruzeiro do Sul estão preocupados com a onda de incêndios registrados na cidade nas últimas 48 horas. A polícia não se pronunciou ainda sobre as causas da incineração de micro-ônibus da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ocorrida na madrugada de ontem, 26, à espera dos laudos periciais. E terá que investigar também a combustão de três imóveis em diferentes pontos do município.

O último registro foi feito no começo da madrugada desta quinta-feira, 27, próximo ao centro de Cruzeiro do Sul, na Lachonete Ops Burger. Por volta das 0h45, os bombeiros foram acionados para conter as chamas no estabelecimento, conforme se pode ver na imagem registrada pelo celular de um policial militar que esteve no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário da lanchonete perdeu freezers, televisão, computador de mesa, fogão, geladeira, chapas, mesas e cadeiras, entre outros objetos consumidos pelas chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Horas antes, no começo da noite de ontem, 26, Taynara Santos de Oliveira pediu ajuda através do Ciosp, informando que sua residência havia pegado fogo. O imóvel fica localizado na comunidade Passo Fundo. A suspeita é que a combustão tenha sido provocada pelo vazamento da botija de gás. Taynara perdeu o fogão, utensílios domésticos e parte da cobertura do imóvel.

Outro registro foi feito na tarde de ontem, quando integrantes do Pelotão Ambiental da Polícia Militar e moradores da Vila Lagoinha, na BR-364, se juntaram para debelar as chamas de uma residência na comunidade, cujo proprietário se encontra na capital.

O detalhe intrigante dessa história é que o Corpo de Bombeiros já havia estado no mesmo imóvel, na noite anterior, para conter o primeiro foco de incêndio.

Ainda não se sabe o que causou a combustão.