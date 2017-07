Procon do Acre anuncia que vai multar empresa que realizou show de Wesley Safadão

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/07/2017 12:21:09

O Procon/Acre informou nesta quinta-feira, 27, que tomou conhecimento através de denúncias de consumidores que a cerveja ofertada na modalidade open bar não foi distribuída até o fim do show do cantor Wesley Safadão, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 26, na Expoacre, e irá proceder com a autuação da Inbox Pub, a empresa realizadora do evento, pelo não cumprimento da oferta. A autuação resultará em aplicação de multa.

Após o recebimento do auto de infração a empresa tem o prazo de 10 dias para apresentar defesa. O valor da multa será proporcional à renda do evento.

“É Inadmissível que o consumidor pague pelo serviço e não obtenha conforme ofertado”, disse diretor-presidente do Procon, Diego Rodrigues.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que caixas de cerveja e sacos de gelo são jogados por funcionários da empresa realizadora do evento para pessoas do lado de fora do espaço do show. As imagens causaram indignação na rede.

O que diz a empresa

Neto Brito, da Inbox Pub, promotora do show, informou que foram disponibilizadas 84 mil latinas de cerveja para um público de 10 mil pagantes e ainda sobrou mais de duas mil caixas de cerveja. Ele acredita que o comportamento do público foi prejudicial.

“A cerveja nunca acaba e não tenho interesse que isso ocorra. O povo tava saqueando antes de a cerveja chegar às térmicas. As pessoas tomavam dos funcionários e não deixavam chegar às caixas térmicas. Houve até briga. Seguranças tiveram que interferir.”

Neto Brito também falou sobre o tumulto na entrada do show. Ele afirmou que os transtornos nesse caso foram ocasionados por causa da quantidade de pessoas comprando ingresso na bilheteria.

“Nós passamos três meses anunciando o show e o pessoal deixou para comprar o ingresso na hora do show”, informou.