Prefeitura de Rio Branco faz adequação de trânsito na rotatória da Avenida Ceará

Da redação ac24horas 27/07/2017 15:01:42

A Prefeitura de Rio Branco já iniciou a obra de adequação da rotatória da Avenida Ceará, no trecho de acesso à Uninorte. Conforme o projeto, a rotatória vai funcionar como um trevo permitindo a ampliação do espaço que passará a contar com uma terceira faixa para contenção dos veículos que farão a rotatória para retorno ou seguir rumo à Uninorte, deixando as faixas principais livres para quem se desloca nos sentidos bairro-Centro ou Centro-bairro.

“Quando foi construída, incialmente a rotatória cumpria função de espaço de retorno. A instalação de novos imóveis, empresas, universidade na região fez aumentar o fluxo de veículos. Com a adequação vamos dar mais fluidez ao trânsito, garantir melhor mobilidade”, informou o Diretor-superintendente de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), Gabriel Forneck.

O projeto de adequação da rotatória na Avenida Ceará contempla ainda sinalização, construção de faixa de pedestre e meio-fio. O prazo para execução da obra é de vinte dias. Todo trabalho foi planejado para que não haja necessidade de interditar o tráfego enquanto durar a construção. “Iniciamos a obra de dentro para fora. Primeiro trabalhamos toda a parte interna com demolição, movimento de terra, para na sequência executar pavimentação e revestimento asfáltico”, explicou o engenheiro da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), responsável pela obra, Raphael Vitório.

Realizada pela Prefeitura em parceria com o Governo, por meio do DETRAN, a adequação na rotatória da Avenida Ceará integra as ações do Programa de Readequação da Malha Viária de Rio Branco (REVI). Previsto no Plano de Governo do Prefeito Marcus Alexandre, o programa promove intervenções em vias estruturantes e corredores de transporte coletivo, pequenas e médias intervenções de engenharia, sinalização viária, além de construção e adequação de rotatórias. O convênio entre Governo e Prefeitura vai permitir a execução de intervenções em 20 vias públicas e a instalação de mais de 1.000 placas de sinalização na cidade.