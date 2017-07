Prefeitura de Plácido de Castro paga salário de julho nesta sexta

Da redação ac24horas 27/07/2017 20:18:08

O prefeito de Plácido de Castro Gedeon Barros anunciou o pagamento dos servidores municipais para esta sexta-feira, dia 28. O montante de recursos é de quase um milhão de reais que estarão circulando na economia local.

Já na semana passada, dia 19, a prefeitura antecipou o pagamento de metade do 13º salário dos servidores. Gedeon disse que daquilo que depender da administração municipal, tudo fará para o aquecimento da economia do município.

“Estamos aos poucos equilibrando as finanças municipais. Havia muitos entraves, mas muitos deles já foram vencidos. Nosso objetivo não é apenas na administração de folha de pagamento. Em breve vários investimentos com recursos próprios e recursos federais serão iniciados em Plácido de Castro. Estamos 100% comprometidos com um novo tempo para o nosso município”, finalizou.