PM recaptura preso que fugiu de presídio de Cruzeiro do Sul; outros 13 continuam soltos

Da redação ac24horas 27/07/2017 20:11:51

Policiais do Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro), do município de Cruzeiro do Sul, conseguiram recapturar na tarde desta quinta-feira (27), um dos detentos que estava sendo procurado, após fuga do presídio Manoel Nery, ocorrida no último dia 22 deste mês.

Trata-se de Francisco Oliveira da Silva, vulgo “Mamão”, que estava escondido no bairro da Lagoa. Outros dois também já foram capturados nos últimos dias e outros 13 continuam evadidos do sistema prisional.

No dia da fuga, os detentos que estavam no bloco I da unidade, quebraram a parede de uma cela e conseguiram chegar até a laje de onde arrancaram o telhado. Como o presídio não possui muros eles apenas pularam uma cerca de 4 metros do telhado até o chão e fugiram tomando rumo ignorado.