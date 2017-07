Número de mortes por uso irregular de mergulhão cai, informa Eletrobras do Acre

Da redação ac24horas 27/07/2017 07:36:26

O número de mortes em acidentes envolvendo o uso de bombas d’aguas do tipo mergulhões caiu um mas esse tipo de ocorrência ainda é considerado comum pela Eletrobras Distribuição Acre. Em 2016, ocorreram 7 acidentes com uma morte e, neste ano, já são quatro casos mas nenhum com vítima fatal até o mês de junho. “Todos os anos esses acidentes causam vítimas, principalmente na zona rural”, disse a Eletroacre através de nota.

Na tentativa de reduzir esses problemas, a Eletroacre aderiu a uma campanha promovida pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica que visa reforçar, além disso, as ações contra as principais causas de mortes por contato com a rede construção e manutenção predial e ligação elétrica clandestina.