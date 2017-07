Facebook deseja ânimo e força aos amigos e familiares de estudante da Ufac que se matou

Da redação ac24horas 27/07/2017 20:29:35

A rede social Facebook, parceira comercial do Instagram, onde a jovem Bruna Andressa Borges transmitiu, ao vivo, o suicídio cometido por ela, nesta quarta-feira, 26, desejou força aos familiares e amigos da estudante. O perfil dela, no facebook, tornou-se memorial.

“Em memória de Bruna Borges: Esperamos que as pessoas que amam Bruna encontrem alento ao visitar seu perfil, para lembrar e celebrar sua vida”, mostra a empresa, logo ao início da pagina pessoal que era administrada por Bruna.

Além disso, alguém que está administrando ao perfil de Bruna atualizou o status dela com a palavra “Luto”, que já conseguiu mais de 700 curtidas e deve mobilizar as redes como os demais posts da garota. Bruna era bastante querida na Universidade Federal do Acre (Ufac), onde cursava bacharelado em Ciências Sociais.

O corpo dela foi transladado, na manhã desta quinta-feira, dia 27, para a cidade de Capixaba, onde deve ser enterrado pela tarde. Desde a noite anterior, a jovem estava sendo velada na Capela São João Batista, no Bosque, em Rio Branco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, com o endereço errado, não deu tempo de socorrer Bruna e mantê-la viva. Amigos e familiares preferiram não gravar entrevista. No velório, dezenas de jovens colegas da jovem se emocionavam ao comentar sobre a garota.