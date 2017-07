Dupla executa vigilante de hospital para roubar arma

Archibaldo Antunes 27/07/2017 12:53:58

O vigilante José Francisco Constantino da Costa, de 36 anos, foi morto com três tiros na noite de ontem, 26, no Hospital da Mulher e da Criança, antiga Maternidade de Cruzeiro do Sul, onde prestava serviço. Dois homens teriam cometido o crime para roubar a arma da vítima. Até agora ninguém foi preso.

Segundo a polícia, por volta das 23 horas, a dupla chegou ao hospital perguntando ao vigilante por uma mulher de determinado ramal que estaria internada no local. Em seguida, um dos criminosos sacou um revólver e efetuou três disparos. Antes de fugir em uma motocicleta, eles subtraíram a arma com que José Francisco trabalhava.

Acionada pela Ciosp, uma guarnição da Polícia Militar encontrou a vítima caída no chão, recebendo atendimento de médicos e enfermeiros do hospital. Devido, porém, à gravidade dos ferimentos, o vigilante não resistiu.

Apesar das buscas que a polícia fez no bairro Cruzeirinho, para aonde os bandidos teriam fugido, ninguém foi preso até agora.

Segundo informações passadas à reportagem do ac24horas por uma vizinha de José Francisco, ele era recém-admitido na empresa de vigilância Protege, e ontem não seria seu dia de plantão. Francisco havia atendido ao pedido feito por um colega para que cobrisse a sua ausência.