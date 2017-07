Dívida da Peixes da Amazônia com a prefeitura do Quinari é de R$ 293 mil

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/07/2017 20:04:04

A prefeitura de Senador Guiomard​ informou por meio de sua assessoria de imprensa que a Peixes da Amazônia deve ao Município o valor de R$ 293 mil referente ao ISS (Imposto Sobre Serviços) de janeiro a junho deste ano e que não há registro na Secretaria de Finanças do pagamento do imposto de 2016.

A notícia sobre a dívida é motivo de polêmica. As versões são diferentes e contraditórias. O diretor-presidente da Peixes da Amazônia, Fábio Vaz, afirma desconhecer tal débito. Já o prefeito André Maia faz a cobrança. A assessoria do prefeito informou que uma pessoa da empresa chegou a procurar a prefeitura para fazer uma proposta de pagamento. Mas Fábio Vaz diz que não há nada oficial, “que não recebeu nada ainda”, afirma o diretor da empresa afirmando que não foi feita nenhuma cobrança oficial até o momento.

Já assessoria de imprensa afirma: “Ficaram de enviar uma pessoa aqui, mas não enviaram. Ficaram de fazer uma proposta, mas até o momento ninguém veio aqui”.

O prefeito havia dado 48 horas, a contar da terça-feira passada, para que a Peixes da Amazônia pagasse a dívida, sob ameaça de fechamento do empreendimento. O prazo expirou, o prefeito não mandou seu fiscais à empresa, como prometeu, e aguarda para esta sexta-feira, 28, feriado municipal do Dia do Produtor em Senador Guiomard, uma reunião com representantes da Peixes da Amazônia para que, enfim, a situação seja resolvida.