Com grande público e presença de Carlos Lupi, Emylson e Cristovam se filiam ao PDT

Da redação ac24horas 27/07/2017 07:52:38

Na noite desta quarta-feira, 26, no Maison Borges, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizou ato de filiação com a presença do presidente nacional da sigla, o ex-ministro do trabalho Carlos Lupi. Os destaques entre os filiados foram o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, e o diretor-geral do Deracre, Cristovam Moura. O evento contou com grande público e foi considerado por muitos o “evento político do ano”, com presença de aproximadamente duas mil pessoas.

Emylson tem sido anunciado há algum tempo pelo governador Sebastião Viana como um dos pré-candidatos ao Governo pela Frente Popular. Sua pré-candidatura, antes desacreditada, ganhou impulso com o evento de hoje. Curiosamente, o ato foi prestigiado por seus três concorrentes: a vice-governadora Nazaré Araújo, o deputado Daniel Zen, líder do Governo na Assembleia Legislativa, e o prefeito de Rio Branco Marcus Viana, bastante aplaudido pelo público. Também marcou presença o senador Jorge Viana, vários deputados e líderes de partidos nanicos da FPA.

Já o diretor do Deracre, o jovem procurador do Estado Cristovam Moura, que vinha adotando postura discreta e preferia atuar nos bastidores, agora definitivamente “mostrou as garras” e se posicionou como o nome prioritário, talvez único, do PDT à disputa de uma vaga na Câmara Federal.

Dentre discursos de exaltação à história do PDT e aos novos filiados, o presidente da executiva estadual do partido, Luís Tchê, aproveitou o sucesso do evento para alfinetar o PT. “Nosso pré-candidato deve ser o escolhido. O PT pode indicar o vice”, provocou.

Quanto aos pré-candidatos, prevaleceu o tratamento cordial que vem sendo exigido por Sebastião Viana, como se estivessem num interminável jogo de compadres. Coube a Emylson Farias, porém, o último discurso, no qual relatou seu histórico pessoal e profissional, em que ressaltou sua origem humilde em Xapuri e sua atuação como delegado no combate ao “esquadrão da morte”.