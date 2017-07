Chefe da Casa Civil de Sebastião Viana, Marcia Regina é cortejada por cúpula do PSB

Da redação ac24horas 27/07/2017 11:07:47

A chefe da Casa Civil do governo do Acre, procuradora Márcia Regina, foi “cortejada” por membros do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Acre, dentre eles o deputado federal César Messias. Na ocasião, a “braço direito” de Sebastião Viana foi convidada para se filiar ao partido. O pai e o esposo de Márcia já são filiados ao PSB.

Entusiasmada com o convite, Márcia agradeceu a presença dos militantes e disse que irá analisar com o carinho a proposta. Ela é cotada para ser suplente na chapa da Frente Popular que disputa o senador federal em 2018. Regina seria a primeira suplente do pré-candidato Ney Amorim, do PT.