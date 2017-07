Campeonato Acreano de Atletismo começa no dia 5 de agosto, em Rio Branco

27/07/2017

A cidade de Rio Branco sedia no próximo dia 05 de agosto, sábado, o Campeonato Acreano de Atletismo, que deve receber atletas com idades a partir de 13 anos. A competição será disputada na Pista de Atletismo do SESI, em Rio Branco, a partir das 8 horas. O evento deve ser encerrado às 13 horas do mesmo dia.

No ano passado, quatro clubes participaram da competição que reuniu cerca de 100 atletas, entre eles fundistas, meio-fundistas e velocistas. A competição é aberta, portanto qualquer pessoa poderá participar desde que esteja em boa condição física e tenha interesse pelas provas atléticas. O evento também servirá como seletiva para competições regionais e nacionais da modalidade.

As inscrições estarão abertas até o dia 1º de agosto, e podem ser feitas na sede da Facat, localizada à rua João Donato, nº 147, Parque da Maternidade, na Capital. Em caso de dúvidas, os interessados podem ligar para (68) 3223-8151 ou enviar e-mail para e-mail ac@cbat.org.br.

O evento, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, integra o calendário oficial local e é uma promoção da Federação Acreana de Atletismo (FACAt), com o apoio da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e Serviço Social da Indústria (SESI).

AS PROVAS- O campeonato estadual será disputado em seis modalidades, nos naipes masculino e feminino. No masculino, provas de corridas rasas de 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m e 10.000m; revezamentos 4x100m e 4x400m; saltos em altura e distância; arremesso de peso e lançamento de dardos. No feminino, corridas rasas de 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, e 5.000m; revezamentos 4x100m e 4x400m; saltos em altura e distância; arremesso de peso e lançamento de dardo.