Blitz descobre 178 “gatos” na rede elétrica do Quinari

Da redação ac24horas 27/07/2017 10:00:35

Uma rápida operação da Eletrobras Distribuição Acre descobriu 178 “gatos” na rede elétrica da cidade de Senador Guiomard. São irregularidades relacionadas à fraude e furto de energia. A empresa está decidida a acabar com esse crime principalmente porque está sendo preparada para ser privatizada. O leilão da Eletroacre deve acontecer no fim deste ano e o governo federal tem de deixá-la saneada até lá. Assim, a “blitz do gato” vai continuar acontecendo em todo o Estado.