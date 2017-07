Sorteio da segunda maior Mega-Sena do ano será hoje na Expoacre: R$ 90 milhões

Da redação ac24horas 26/07/2017 07:34:59

O sorteio do 2º maior prêmio da Mega-Sena em 2017 será nesta quarta-feira, 26, na Expoacre. Acumulada há dez concursos, a Mega-Sena poderá pagar R$ 90 milhões. O valor fica abaixo apenas dos R$ 101,4 milhões pagos a um apostador do Mato Grosso, em abril. Na noite do último sábado, 22, mais uma vez, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas e o prêmio, que já era grande, só aumentou.

O sorteio do concurso 1.952 da Mega-Sena será realizado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte da Caixa, que está no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco, sede da Expoacre 2017.

Na poupança, esse prêmio de R$ 90 milhões renderia cerca de R$ 500 mil por mês, o equivalente a mais de R$ 16 mil por dia.