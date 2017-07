Prefeitura de Mâncio Lima investe em recuperação de máquinas agrícolas

Da redação ac24horas 26/07/2017 14:54:06

Parte do investimento é fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Jonas Lima (PT), de R$ 100 mil. Mas a Prefeitura de Mâncio Lima, só em 2017, já firmou convênios com o Governo do Estado que chegam a R$ 300 mil para recuperação e melhoria nos ramais, aproveitando o período do verão.

As equipes de máquinas e homens já estão praticamente concluindo o Ramal do 20. A boa notícia tem sido o empenho e apoio que a comunidade tem dado na realização das ações. No Ramal do Gabriel a comunidade se reuniu e em parceria com a prefeitura está mudando o trajeto da estrada e construindo uma nova ponte. “Nós convidamos os demais agricultores, as pessoas que usam o ramal para que a gente tirasse a madeira e a prefeitura entraria com as máquinas para que a estrada não passasse mais dentro de uma propriedade particular. Acredito que isso é só o começo por que a gente tem um prefeito que é agricultor, conhece as nossas necessidades, sabe das dificuldades que a gente passa”, disse o agricultor Francisco Lima da Silva.

O deputado Jonas Lima comemorou a liberação do recursos da sua emenda. “Eu tenho direito à indicação de R$ 200 mil e o governador já liberou R$ 100 mil para a compra de peças para as máquinas pesadas tanto para a recuperação dos ramais como para a mecanização agrícola. Estou feliz com o trabalho quem vem sendo feito pela equipe do prefeito Isaac Lima (PT),” disse Jonas.

O deputado petista ainda ressaltou que os ramais da região sempre foram prioridade do seu mandato. “A prova disso é que nos meus quatro anos do primeiro mandato, mesmo sem termos a prefeitura, o município nunca de deixou de receber menos de 50 mil litros de óleo diesel para a área rural,” afirmou.

O prefeito Isaac Lima (PT) faz questão de acompanhar de perto os trabalhos. “Desde a campanha que nós sempre falamos que a agricultura seria o carro chefe de nossa administração. Estamos tendo muita ajuda do Governo do Acre, do deputado Jonas Lima e do secretário Sibá Machado. Temos muito trabalho a ser feito. O clima está ajudando e a nossa equipe avança cada dia mais. O deputado Jonas Lima é incansável e faz questão de estar junto acompanhando e fiscalizando os trabalhos e a aplicação dos recursos”, finalizou o prefeito de Mâncio Lima