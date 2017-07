Prazo para inscrição Smart Hackathon Rio Branco encerra na próxima quinta-feira

Da redação ac24horas 26/07/2017 07:24:57

Há ainda há tempo para quem não fez a inscrição no 1º Hackathon Rio Branco. As inscrições para maratona de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e soluções inteligentes para a cidade de Rio Branco, que acontece de 28 a 30 de julho durante a Expoacre 2017, podem ser feitas até a próxima quinta-feira (27) por meio do link http://smartrb.com.br/. São ao todo 50 vagas.

Durante a competição, os maratonistas terão quarenta e oito horas para desenvolver soluções inteligentes que possam ser disponibilizadas aos moradores da capital.

Os criadores das melhores ideias serão premiados com cinco bolsa de pós-graduação integralmente patrocinadas pela UNINORTE. A premiação inclui ainda prêmio em dinheiro e hospedagem por 30 dias no Coworking Casa Urbana de Rio Branco.

Realizado pela Prefeitura de Rio Branco, SEBRAE/AC, Governo do Estado e a Startup Buscar Peças, o Hackathon Rio Branco conta com parceria da CONECTE Bem Aceleradora, Casa Urbana Coworking e UNINORTE.