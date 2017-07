Policia Civil cumpre mandado, prende 4e apreende armas de fogo em bairro de Rio Branco

Da redação ac24horas 26/07/2017 08:04:18

A polícia Civil, por meio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) prendeu na tarde desta terça-feira, 25, quatro pessoas envolvidas com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O trabalho de investigação apontou que em uma residência localizada no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, havia pessoas portando armas de fogo e comercializando entorpecentes.

Durante o cumprimento de mandado expedido pela justiça, os agentes prenderam, em flagrante delito, Luiz Bonaparte Mendes, 21, Elton Sales da Silva, 27, vulgo “Alemão”,

Eliaquim Sales da Silva, 30, Vicente Bonaparte Mendes, 27, vulgo “Yakusa”.

Durante as buscas na residência, os agentes encontraram cinco armas de fogo, revolveres, espingardas, rifle e pistolas, além de munição, material para embalagem do entorpecente, dois pés de maconha que estavam sendo cultivados, R$ 3. 615,00 (três mil seiscentos e quinze reais) , drogas (cocaína e maconha) e uma balança de precisão.

O coordenador da ação policial, delegado Nilton Boscaro falou das prisões.

“Esse foi um trabalho pontual, tiramos de circulação essa quantidade de armas que seriam usada para cometimento de roubos e as drogas seriam vendidas nas bocas de fumo”, observou Boscaro.

Para o Secretário de Segurança Pública Emylson Farias, o trabalho de combater a criminalidade tem sido realizado de forma intensa.

“Traçamos um planejamento estratégico de combate a criminalidade e tiramos esses ativos criminais das ruas. As armas seriam usadas no cometimento dos delitos e a droga serviria para fomentar os outros crimes. Estamos intensificando nossas ações para combater a criminalidade de forma integrada”, disse Emylson Farias.

Todos os envolvidos já possuem passagem pela polícia e após prestarem depoimento na Delegacia de Flagrantes (Defla) foram conduzidos ao presídio para serem colocados à disposição da justiça.