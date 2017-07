Micro-ônibus é incendiado na madrugada desta quarta-feira, 26, em Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 26/07/2017 14:03:00

A polícia considera a hipótese de incêndio criminoso a um micro-ônibus de propriedade do governo do Estado, placa MZW 2867, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 26, na Estrada Nova Olinda, próximo ao Polo Industrial de Cruzeiro do Sul. O incidente foi informado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) pelo vigilante Degilson Lima de Alencar.

Uma viatura da Polícia Militar se deslocou ao local, a 12 quilômetros do cento da cidade, onde homens do Corpo de Bombeiros já trabalhavam para conter as chamas.

O veículo pertence à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e estava estacionado no pátio da Sedens no momento em que pegou fogo.

Degilson Alencar disse à polícia ter ouvido um barulho de vidros se partindo e logo depois visualizou as chamas. Ele conta não ter visto nada de anormal no estacionamento antes e depois do incêndio.

O micro-ônibus ficou totalmente destruído.