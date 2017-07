Jorge Viana confronta Petecão sobre posse de Montana Jack e declara: “o anão é nosso!”

Da redação ac24horas 26/07/2017 07:31:07

O senador Jorge Viana voltou a se manifestar acerca do episódio envolvendo o anão Montana Jack, assessor do senador Sergio Petecão. No fim da semana passada, Jorge Viana foi flagrado carregando Montana e, ao saber disso, Petecão protestou com veemência: “o anão é meu!”. Jorge Viana decidiu se manifestar, pediu calma ao colega parlamentar e disparou: “o anão é nosso!”. JV havia justificado que só tomou o anão nos braços porque ele queria desembarcar da picape.

Para complicar, Montana também foi visto posando com o senador Gladson Cameli, provável candidato a governador do Acre pelas oposições. Apesar da postura diplomática de Jorge Viana, muita gente questionou ter sido um abraço o gesto do senador do PT. “Mas isso não parece um abraço nem aqui nem no recorte que ele fez. Vai ser ruim assim pra mentir lá … no PT”, disse a leitora carioca Vera Rodrigues.