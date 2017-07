Gladson Cameli diz que próximo governador do Acre vai assumir um “abacaxi” deixado pelo PT

Luciano Tavares, da redação ac24horas 26/07/2017 07:48:39

O senador Gladson Cameli (PP), pré-candidato a governador pela oposição disse em entrevista ao jornalista Antônio Muniz, na TV Rio Branco (SBT local), que seus adversários estão antecipando as eleições e com muita “baixaria”. Ele se referiu principalmente aos ataques que tem sofrido pelas redes sociais.

“Fico triste porque estão antecipando muito as eleições e já iniciou a baixaria. E essa eleição vai ser muito baixa. Pelas redes sociais eu já comecei a observar”, afirmou.

O progressista acrescentou ainda que o próximo governador deve assumir um imenso “abacaxi” deixado pelas gestões do PT. Ele se referiu principalmente às dívidas feitas pelos governos nos últimos 17 anos.

“Eu sei o tamanho do abacaxi que estão deixando aí, mas eu não vou tá olhando pro retrovisor. Se em 20 anos eles não fizeram o que tinham que fazer, eles vão fazer agora em quatro? Nós termos que dar oportunidade pra quem ainda não foi. O próximo governador vai ter uma responsabilidade ao triplo, porque primeiro vai ter que fazer um grande mandato e respeitando as instituições, o funcionalismo público, a classe empresarial, a todos que realmente contribuem com nosso estado e as opiniões das pessoas”, completou.