Família procura por jovens desaparecidas em Rio Branco

Da redação ac24horas 26/07/2017 14:41:56

As primas Kaune Rodrigues e Ketlen Oliveira, ambas de 12 anos, estão desaparecidas desde a madrugada desta quarta-feira (26), e a família está desesperada em buscas de informações que possam levar ao paradeiro das duas.

De acordo com informações da mãe de Kauane, Leyciane Rodrigues, as adolescentes moram juntas no bairro Joafra e saíram de casa por volta das 1h da madrugada. A família só percebeu a saída ao acordarem pela manhã e não as virem no quarto.

Leyciane já registrou um boletim de ocorrências dando conta do desaparecimento das jovens na delegacia da Quarta Regional de Polícia, que só pode iniciar a procura após o período de 24 horas.

Preocupada, a mãe teme que as duas possam ter sido aliciadas através das redes sociais.

“Eu só fui perceber o sumiço delas pela manhã, já fui na delegacia e me disseram que só podem procurar após 24hs. Elas nunca fizeram isso e tenho medo que possam ter saído de casa a mando de alguém através do Facebook, eu não sei, eu só quero elas de volta”, disse Leyciane Rodrigues.