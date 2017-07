Fábio Vaz nega dívida da Peixes da Amazônia no Quinari e diz que prefeito “não tem poder de fechar nada”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 26/07/2017 08:53:50

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, ameaça mandar lacrar a Peixes da Amazônia ainda esta semana por causa de dívidas acumuladas da empresa com o Município, porém o diretor-presidente da empresa, Fábio Vaz Lima, contraria André ao afirmar que a Peixes da Amazônia não deve nada à prefeitura.

“Se tiver dívida ele tem que mandar lá pra gente, né. A gente tem as certidões negativas dele. Se ele tem uma dívida, ele tem que mandar pra gente pra ser cobrada. E a gente vai pagar ou vai contestar. Ele tá falando mais do que ele sabe. Ele tá cobrando dívida de três gestões passadas, quando começou a construir lá. Já foi pago tudo isso. Quem tem boca fala o que quer”, disse ao ac24horas na manhã desta quarta-feira, 26, Fábio Vaz, que ainda completou: “Ele não tem poder de fechar nada!”.

O diretor-presidente da Peixes da Amazônia aproveitou para informar que a empresa está contestando gestões passadas do Município pela cobrança mensal no valor R$ 6 mil por serviços de iluminação pública inexistentes na área onde fica localizada a empresa, na BR-364.

“Nós que temos cobrança, não da gestão dele, da passada, anulação da cobrança da iluminação pública que a gente paga todo mês e que não existe. Não existe porque lá nem área urbana é”, diz.

Vale lembrar que a Peixes da Amazônia, que surgiu com metas ousadas de exportar cortes de pescados como pirarucu, tambaqui e surubim para a América do Sul e Europa e ser o grande propulsor da economia acreana, vive um momento de crise, com credores indo para Justiça pelo fornecimento de peixes não quitados.