Estudante da Ufac se mata ao vivo pelo Instagram

Da redação ac24horas 26/07/2017 18:00:42

A estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre, Bruna Borges, de 19 anos, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira, 26, na rua Dom Bosco, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com relatos nas redes sociais, Bruna teria deixado uma mensagem em sua página no facebook relatando o dor que sentia. “É incrivel o quanto conseguimos machucar uns aos outros, é incrivel como para alguns é facil e para outro nem tanto”, disse em um dos trechos. Ela teria usado o Instagram e teria se enforcado ao vivo em seu quarto.

Ao tomarem conhecimento da situação, homens do Corpo de Bombeiros se encaminharam até a residência da vitima, mas ela já estava sem vida.

“Quando era criança achei q teria o mundo aos meus pés, hoje vejo o quão insifignificante eu sou, tudo doi, palavras doem, sentimentos doem, sinceramente, nunca entendi muito bem como tudo funcionava, como era fazer amigos mesmo, e seguir em frente, acho que entendi tudo errado, a prova disso são as pessoas ao meu redor, já fui abandonada e julgada pela pessoa q achei q seria minha melhor amiga, a pessoa que amei me humilhou e riu da minha cara, me chamou de ridicula, talvez eu seja, mas não pretendo continuar perguntando para saber.esse mundo é tão errado, vivemos falando sobre ajudar o pro, sobre acabar com isso e aquilo, mas quando se tem que por seus ideias a prova ngm o faz.A maior arma que o mundo criou foi o próprio ser humano.

E eu lamento profundamente ter existido.Continuo sem saber como tudo funciona, mas acho que agr não seja minha obrigação entender.Eu quero viver, mas quero ser livre e feliz, porém parece q não dá pra ser feliz tendo que agradar a todos e a si mesmo.Peço desculpas aos poucos que me restaram e que tanto me aconselharam, simplesmente não consigo.A vida é uma merda e as pessoas a deixam pior ainda”, disse a estudante antes de se matar.