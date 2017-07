Encerra-se nesta quarta (26) prazo para inscrições e votação no concurso de fotografias

Da redação ac24horas 26/07/2017 17:03:41

Termina nesta quarta-feira (26), às 18 horas, o prazo para inscrições e votação no concurso de fotografias da 6ª Mostra de Comunicação Visual da Ufac, que acontece de 28 de julho a 6 de agosto, na Usina de Artes João Donato.

A escolha da imagem vencedora será por votação aberta na página do evento no Facebook (@sextamostra, por número de curtidas, reações e compartilhamentos). O vencedor vai ganhar um kit do evento e ensaio fotográfico, além de ter a imagem exposta durante toda a 6ª Mostra de Comunicação Visual.

O evento cultural, cuja abertura será marcada por um vernissage, é a expressão de um projeto de extensão universitária da Ufac, coordenado pelo Professor Dr. Milton Chamarelli, que é parte integrante da disciplina Imagem Fotográfica do 4º período do Curso de Jornalismo. A proposta é apresentar ao público a vanguarda da produção acadêmica universitária na área.

Chamarelli explica que a intenção é compartilhar com a sociedade uma parcela do saber científico e cultural produzido na Ufac e, assim, incentivar novos talentos, além de despertar a atenção de jovens estudantes para a importância do Jornalismo – e da Comunicação Visual, em especial – no mundo contemporâneo.

“Essa é uma atividade de grande importância para o universo acadêmico e também para os amantes da fotografia. Primeiramente, porque é uma extensão universitária, então, é uma forma de mostrarmos para a comunidade o trabalho desenvolvido na Academia. Além disso, ela também serve para incentivar as pessoas que gostam de jornalismo, de fotografia, de comunicação visual de uma forma geral, para que possam ser levadas por essa vontade de fotografar o cotidiano, de construir melhor suas imagens e, assim, lançar um olhar diferenciado sobre o cotidiano, sobre nossa realidade, transformando isso em arte, por meio de um certo olhar poético”, disse.

Inscrições encerram-se às 23h59min!

Para participar do concurso de fotografias de tema livre da 6ª Mostra de Comunicação Visual da Ufac basta acessar o link:https://goo.gl/forms/pjt51Oc2GqbiOVWD2 e preencher o formulário do Google Docs. Cada participante poderá inscrever somente uma fotografia (formato jpg, colorida ou em preto e branco), que deverá ser enviada no momento da inscrição e postada na página no Facebook. A imagem, de acordo com o edital do certame, deve ser inédita e não ter sido apresentada em “livro ou mostra, ou premiada em outros concursos até a data da inscrição”.

O resultado será divulgado às 18h na página no Facebook. Para acessar a íntegra do edital do concurso de fotografias de tema livre da 6ª Mostra de Comunicação Visual da Ufac clique aqui.

Vernissage marcará abertura da exposição

A 6ª Mostra de Comunicação Visual terá início com um vernissage na Usina de Arte João Donato, nessa sexta-feira (28), às 19 horas.

No evento cultural, serão apresentados os melhores trabalhos produzidos pelos acadêmicos e a fotografia vencedora do concurso no Facebook. Ao todo, 50 imagens em preto e branco serão expostas. O período de visitação será de 28/7 a 6/8, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O vernissage incluirá outras atrações culturais, como uma apresentação das alunas do curso de tecido acrobático da Usina de Arte e um pocket show do cantor e compositor acreano Diogo Soares (Los Porongas), que apresentará um set de canções autorais e de artistas locais, bem como de grandes nomes da Música Popular Brasileira, como Belchior, Caetano Veloso e Sérgio Sampaio, dentre outros.

Serviço:

Vernissage da 6ª Mostra de Comunicação Visual da Ufac

Quando: 28 de julho, às 19 horas (a mostra vai até o dia 6 de agosto)Onde: Usina de Arte João Donato (Rua das Acácias, 1.155, Distrito Industrial)

Quanto: entrada gratuita