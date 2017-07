Defensoria Publica realiza atendimentos no terminal urbano de Rio Branco

Da redação ac24horas 26/07/2017 17:00:45

Em continuidade à programação de comemoração dos 16 anos da instituição, a Defensoria Pública do Estado (DPE/AC) em parceria com a Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) realizou na manhã desta terça-feira, 25, orientações jurídicas no terminal urbano de Rio Branco.

Na ocasião, cerca de 90 atendimentos foram realizados. A DPE/AC tem por objetivo descentralizar os atendimentos na Sede, proporcionar ao cidadão mais acesso à justiça e garantir assistência gratuita de qualidade aos necessitados.

“A Defensoria Pública atende a massa, atende o grande público, e a escolha dessa ação no terminal urbano é devido ao número de pessoas que passam por aqui diariamente. Além disso, a ação faz parte da programação que estamos realizando em comemoração de aniversário da Defensoria Pública do Estado do Acre”, disse o coordenador do Núcleo de Cidadania, Celso Araújo.

Outra atividade da programação da DPE/AC são os atendimentos que estão sendo realizados na 44ª edição da Expoacre.

Onde encontrar?

O ônibus da Defensoria Móvel está localizado logo na entrada do Parque de Exposição, em frente ao Espaço da Indústria.

Horário de atendimento? A partir das 5 às 11h.