Cerca de 25 pessoas deram entrada no hospital de Brasiléia com suspeita de intoxicação alimentar após comer em lanchonete

Da redação ac24horas 26/07/2017 11:03:12

Pelo menos 25 pessoas, entre adultos, jovens e crianças e até mulheres grávidas deram entrada no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar, em Brasileia, nesta terça-feira, 25, com suspeita de intoxicação alimentar após comer na lanchonete Olhitos Lanches, na Avenida Santos Dumont, na vizinha Epitaciolândia.

Todos os pacientes atendidos na unidade de saúde apresentaram os mesmos sintomas: dor de cabeça, diarreia, ânsia de vômito e vômito.

O proprietário do lanche é Ismael Souza. Ele contou à reportagem do jornal eletrônico O Alto Acre que soube do ocorrido por algumas pessoas e através das redes sociais. O empresário informou que recebeu a visita da Vigilância Sanitária e que os fiscais do órgão não constataram nenhuma irregularidade em seu estabelecimento, porém deram algumas orientações e exigiram adequações e melhorias.

“Se aconteceu algo, desconfio que tenha sido a maionese caseira que faço no dia, onde utilizo os produtos que são: ovos, óleo, orégano e limão. Peço desculpas às pessoas se causei algum problema e que estamos tomando providencias devidas”, disse.

Até o momento ninguém denunciou o caso na delegacia da cidade.