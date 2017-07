Capoeira, Quadrilha Junina e ‘Velho Justino’ se apresentam na Praça Cultural na Expoacre

No terceiro dia de programação artística da Praça Cultura da Prefeitura de Rio Branco na Expoacre, o grupo de capoeira “Senzala” se apresentou pela primeira vez no parque. A apresentação foi cheia de emoção, com direito a saltos e piruetas perfeitamente executadas pelos praticantes, além de muita interação com o público que participou dos cânticos e deu ritmo à “dança marcial” com palmas.

O instrutor conhecido pela alcunha de “Fagulha” fala com emoção da apresentação e do trabalho social que o grupo realiza no bairro Taquari. “O grupo já tem mais de 12 anos com esse trabalho no bairro do Taquari, resgatando jovens das drogas e do crime, trabalhando com crianças e tentando dar um caminho à esses jovens que sofrem com a violência na comunidade”, disse Fagulha.

Logo após a apresentação eletrizante do grupo senzala, a praça virou uma “Arena dos Foguedos”, e a junina Pega-pega apresentou sua quadrilha com o tema “Mysterium”, o mesmo apresentado no Circuito Municipal e Liga Estadual de Quadrilhas Juninas. Com a mesma energia característica das quadrilhas, a Junina chamou muita a atenção de quem passeava pelo parque.

Finalizando a programação cultural, mais uma vez o “Velho Justino” contou seus causos e histórias do seringal, emocionando e alegrando os presentes.

Na quarta-feira, 26, a programação continua com a noite do Rock na Praça. As bandas SaraMagos, Metal Jacket, Maria Joana e Os Descordantes sobem ao palco pra mostrar suas canções ao público da Expoacre a partir das 19h. Quinta, 27, é a vez das bandas Gospel. Sexta, 28, tem a semifinal do Festival Estudantil da Canção e apresentação do grupo Samba Groove. No sábado, 29 será a grande final da Batalha de Hip Hop e domingo, 30, músicos acreanos ocupam o espaço da Prefeitura a partir das 18h. Participam a Mini Orquestra do Absurdo com Diogo Soares, Zé Jarina, Maracatu Nação Pé Rachado, Álamo Kário e outros.