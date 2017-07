Adolescente assassinado no bairro Taquari era investigado por assalto à loja Vivo

Na manhã desta quarta-feira (26), o delegado Rêmulo Diniz, informou que o adolescente assassinado na tarde de ontem, em uma residência do Bairro Taquari, era investigado como um dos suspeitos de ter praticado um crime de assalto, ocorrido a loja vivo no último final de semana.

Silas Correia, de 17 anos, foi assassinado com três tiros enquanto jogava vídeo game com amigos na Travessa do Sol. Segundo o delegado, o jovem tinha passagens pela polícia por crimes graves de assalto e foi identificado por testemunhas como sendo um dos responsáveis pelo assalto ocorrido no final de semana à loja Vivo, localizada no bairro Estação Experimental, além de outros crimes envolvendo roubo de caminhonete em Brasileia.

“Nós já temos uma linha de investigação e suspeitos de quem possa ter assassinado o adolescente, mas, não podemos adiantar muita coisa para não atrapalhar as investigações. O jovem tinha passagens por alguns crimes graves de assalto e era investigado como suspeito de ter participado do assalto ocorrido a loja Vivo”, disse Rêmulo Diniz