A favor de Michel Temer, Flaviano Melo está entre os 10 que mais liberam emendas

Da redação ac24horas 26/07/2017 07:44:21

Dos 513 membros da Câmara dos Deputados, Flaviano Melo está entre os dez parlamentares que mais se beneficiam do pacote de bondades que o presidente Michel Temer vem concedendo para se manter no poder. Flaviano já teve R$6,5 milhões em emendas pagas este ano, volume que o levou a décima colocação no ranking criado pela plataforma The Intercep (www.theintercept.com) dos dez deputados federais que mais conseguiram liberar recursos de emendas em meio aos constantes cortes orçamentários.

Na mesma direção, levantamento do ac24horas mostra que o deputado Alan Rick é, dentre a bancada acreana, o segundo que mais conseguiu com que emendas fossem pagas este ano. Os dados portal Siga Brasil (www9.senado.gov.br) indicam que Alan Rick liberou mais de R$4,6 milhões em emendas. A diferença entre Flaviano Melo e Alan Rick é que o primeiro é governista de carteirinha, histórico no PMDB que hoje comanda o orçamento da União e vai votar contra a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República para que o STF investigue o presidente da República. Léo de Brito teve R$1,5 milhão em emendas pagas; Angelim, R$211 mil, e Jèssica Sales, R$362 mil -para ficar em alguns exemplos.

Segundo o The Intercept, entre os dez deputados mais bem pagos com emendas parlamentares em 2017, a maioria faz parte da tropa de choque de Temer. Em segundo lugar, está o líder do PMDB na Câmara Baleia Rossi (SP), com R$ 7.660.534,74. Em seguida, Alexandre Serfiotis (PMDB-RJ), que recebeu R$ 7.553.345,51. Partiu de Rossi a iniciativa de que o PMDB fechasse questão contra a continuidade da denúncia contra Temer. Ele também sugeriu que Zveiter fosse retirado da CCJ após apresentação do parecer contra Temer.