TV Nativus transmite ao vivo pela internet a ExpoAcre 2017

Assessoria 25/07/2017 16:09:49

A equipe da TV Nativus vem dando um verdadeiro show de transmissão on line ao vivo da maior feira agropecuária do estado do Acre, a EXPOACRE 2017 que está em sua XLIVX edição este ano.

O evento que teve início no último sábado (22), com abertura da Cavalgada, vem sendo mostrado na rede mundial de computadores em tempo real e para que a logística funcione, foi preciso contratar Banda Larga de qualidade e dedicada para evitar qualquer ruído na transmissão que vem sendo feita de dentro do Parque de Exposição Marechal Castelo Branco onde foi instalado o estúdio da emissora.

O empresário Lelande Holanda dono do empreendimento, é pioneiro em transmissões on line ao vivo no estado do Acre e disse que os equipamentos e a tecnologia usada para que o internauta possa receber em seu computador ou qualquer aparelho de telefonia móvel celular com a cesso a internet, são as mesmos usados hoje pelas grandes emissoras de TV fechada e aberta como a Rede Globo, Globo News e CNN.

As transmissões da TV Nativus ao vivo com entrevistas, imagens de toda movimentação, programação em geral inclusive shows, podem ser conferidas até o final da EXPOACRE sempre a partir das 20h30min.

Para assistir o canal da TV Nativus durante toda programação da EXPOACRE ao vivo a partir das 20h30min, CLIQUE AQUI