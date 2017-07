Cobra Sucuri de 6 metros é encontrada em ramal na zona rural do município de P. Walter

Da redação ac24horas 25/07/2017 09:12:45

Uma sucuri de seis metros foi encontrada no ramal do Besouro, zona rural de Porto Walter, região do Juruá, no interior do Acre. A cobra teria sido capturada e morta por um senhor por nome Marcílio Dias durante um serviço de limpeza no local.

Depois de morta, provavelmente a pauladas, a sucuri foi amarrada em uma cobertura de palha no terreno em que ela foi encontrada.

Sucuri

As sucuris fazem parte da grande família Boidae, que agrupa todas as serpentes constritoras, aquelas que apertam as presas até sufocá-las. Existem quatro espécies: sucuri verde (Eunectes murinus), sucuri amarela (Eunectes notaeus).

A Eunectes murinus é a maior serpente do continente americano e pode atingir até 10 m de comprimento, mas isso é raro. Quem atinge essa medida com mais freqüência é sua irmã do Sudeste Asiático, a Python reticulatus.

(Fonte:UOL Educação)