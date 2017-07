Show de Bruno e Marrone promete recorde de público para o encerramento da Expoacre 2017

Da redação ac24horas 25/07/2017 15:37:39

A dupla sertaneja Bruno e Marrone mais uma vez chega ao Acre para nova apresentação. Os sertanejos serão os responsáveis em fechar a programação da Expoacre 2017 no próximo domingo, 30 de julho. O show, a ser realizado no espaço Território Parque Show, do Parque Marechal Castelo Branco, é um dos mais esperados desta edição da maior feira de negócios e entretenimento do Governo do Acre, porém, o show é de caráter particular da Aletur Viagens e Eventos.

Os artistas irão embalar o público com os maiores sucessos desses mais de vinte anos de carreira com as músicas ‘Dormi da praça’; ‘Quer casar comigo’; ‘Favo de mel’; ‘Quem Tá Bebo, Quem Tá Bão’; além das novas canções que estão nas paradas de sucesso como ‘Não vai me convencer’, ‘Vidro fumê’ e ‘Isso Cê Num Conta’ e, claro, as músicas tradicionais dos corações apaixonados como ‘Boate Azul’; ‘Sublime Renúncia – Meu Primeiro Amor’. A moda de viola, como manda um bom sertanejo, também está dentro do repertório.

Todas as apresentações de Bruno e Marrone no Acre, seja durante as edições da Expoacre ou em festivais pelo interior do Estado, tem tido recorde de público. Os artistas sempre estão nas paradas de sucesso em todo o Brasil e tem conquistado o público de toda faixa etária. Para o encerramento da Expoacre não será diferente, pois está sendo esperado um grande público já que, de acordo com os realizadores do evento, a escolha da dupla sertaneja foi bem aceita quando iniciou-se a intenção da contratação deles para o fechamento da programação da feira.

Os realizadores, embora reconheça a grandiosidade no número de fãs de Bruno e Marrone no Acre, pede atenção aos pais para atender a Portaria n° 17/2017, da Vara da Infância e da Juventude, sobre o acesso dos menores de idade no show.

Ingressos

As vendas dos ingressos estão no segundo lote com valores de R$ 80, que é a Ala Vip com open bar em serviços de cerveja, refrigerantes e água. Para este espaço, que fica de frente ao palco, os estudantes pagam R$ 65.

Há ainda o Espaço Vip, também de frente ao palco e com serviços de água e refrigerantes no valor de R$ 60 e estudante R$ 45. O evento oferece ainda os ingressos para pista com valor de R$ 30 e estudante R$ 15.

Sucesso

Vinícius e José Roberto, nomes de batismo dos dois, estavam por muitos anos na estrada quando o sucesso bateu à porta com o “…seu guarda eu não sou vagabundo, não sou delinqüente, sou um cara carente eu dormi na praça, pensando nela”. O refrão da música ‘Dormi na praça’ foi o mais cantado no ano 2000 e, de lá para cá, Bruno e Marrone venderam mais de dez milhões de CDs, seus DVD’s encabeçam a lista dos mais vendidos. A dupla ganhou um Grammy Latino, suas músicas invadiram as rádios e conquistaram o país de norte a sul.