Sena Madureira registra três homicídios em menos de 24h

Da redação ac24horas 25/07/2017 10:05:25

A polícia registrou três homicídios em menos de 24 horas em Sena Madureira. O corpo do açougueiro José Gilson, de 26 anos, que estava desaparecido desde ontem foi encontrado perfurado de bala na zona rural do município. Gilson havia informado que precisaria se ausentar do trabalho parae deixar mantimentos para o seu pai.

Uma mulher identificada Carla, 18 anos, foi morta a pauladas na Rua Piauí, região do antigo Centro Social Urbano (C.S.U). Segundo a polícia apurou, o assassinato foi praticado pelo próprio companheiro da vítima que utilizou um pedaço de madeira para consumar o ato criminoso. Uma garrafa com bebida alcoólica foi encontrada no local.

No bairro Eugênio Areal, na Invasão da Xiburema, um homem identificado como Rosimar foi morto à tiros. Segundo informações de populares, os criminosos invadiram sua casa e cometeram o assassinato, fugindo em seguida do local. Os criminosos ainda balearam a esposa da vítima conhecida como Alciene.