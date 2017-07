Polícia prende suspeitos de integrar facção criminosa

Archibaldo Antunes 25/07/2017 14:35:17

Policiais civis e militares prenderam na manhã desta terça-feira, 25, dez suspeitos de integrarem uma facção criminosa com atuação no município de Cruzeiro do Sul. Entre os detidos há quatro mulheres e até menores de idade. Com eles foram encontradas três armas de fogo e algumas porções de droga, além de facas e objetos de origem duvidosa.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu após o relato de que um grupo de pessoas usava entorpecente no interior de uma residência, no bairro do Remanso, na periferia da cidade. A denúncia também citava disparos de arma de fogo em via pública.

Os policiais cercaram o imóvel e realizaram as prisões. Um dos suspeitos conseguiu fugir, pulando as cercas dos quintais da vizinhança.

De acordo com o delegado Alexnaldo Batista, os menores serão encaminhados ao Ministério Público e os maiores à penitenciária.

Ele informou ainda que os suspeitos serão acusados de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, porte de entorpecente e participação em grupo criminoso.