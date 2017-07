Policia Militar do Acre frustra transporte ilegal de 875 maços de cigarros na rodovia AC-40

A comunicação entre militares do município de Capixaba e Senador Guiomard, ambos componentes do 9° Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), culminou na apreensão de 18 caixas de cigarro, do veículo usado no transporte do material ilícito, além de uma arma de fogo. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 24, após o acionamento dos policiais de Senador Guiomard para uma verificação de roubo.

De acordo com a guarnição, os militares foram acionados para que fizessem um bloqueio policial na tentativa de abordar uma camionete que acabara de ser roubada nas proximidades do município de Capixaba. Os policiais, após pararem na rodovia para montar o bloqueio, perceberam um veículo Fiat Strada passando por eles em alta velocidade, momento em que iniciaram o acompanhamento.

A abordagem ao veículo e, consequentemente, aos infratores, foi possível na divisa dos municípios de Plácido de Castro e Senador Guiormard, onde foram encontrados os pacotes de cigarros da marca Point, de procedência boliviana, e um revólver calibre 38, no interior do veículo.

O agente, juntamente com os cigarros, o veículo e a arma de fogo, foi encaminhado para a Delegacia de Geral da Polícia Civil de Senador Guiomard, onde foram tomadas as medidas cabíveis.