Policia Militar destaca 450 homens para segurança no Parque de Exposições

Da redação ac24horas 25/07/2017 08:55:59

O comando da Polícia Militar confirmou em nota que destinou 450 homens e mulheres para fazer a segurança da Expoacre 2017. vem realizando o policiamento preventivo e ostensivo na maior feira agropecuária do Estado, a Expoacre. Em nota, a PM informa que na parte externa do parque de exposições o policiamento é feito com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) além do Batalhão de Policiamento Ambiental e do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), que mandou 24 militares para fazer a segurança do entorno da feira.

“O policiamento está muito bem dividido em todas as noites, inclusive nas que haverá show. A distribuição é feita proporcionalmente. Nos dias de show, logicamente, tem um efetivo maior. No geral, temos, na parte interna, 130 policiais trabalhando a pé. Na parte externa, temos cinco viaturas fazendo a segurança”, afirma o tenente coronel Atahualpa Ribera, oficial que está à frente do Comando de Policiamento Ostensivo da Capital.