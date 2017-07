PGE divulga gabarito e relação de candidatos aprovados para a próxima fase do concurso

Da redação ac24horas 25/07/2017 09:19:04

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) divulgou nesta terça-feira (25) o gabarito definitivo e a relação dos candidatos aprovados para realizarem a próxima fase do concurso da classe inicial da carreira de procurador do estado e referente ao Edital Nº 012/2017/PGE/AC.

O gabarito definitivo da prova objetiva somente foi divulgado após o prazo de recursos e os respectivos julgamento. A relação dos convocados está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE – <http://www.diario.ac.gov.br/>), às páginas 3 e 4 da edição Nº 12.102. Após baixar o arquivo em formato PDF no site, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

Questões anuladas e resposta mudada

O edital informa que anuladas as questões 12, 21, 72, 74 e 75 e atribuidos os pontos a todos os candidatos. Da mesma forma, forma providos recursos e alterado o gabarito da questão 2, para a letra D; questão 3, para a letra D; questão 4, para a letra B; questão 10, para a letra D e questão 93, para a letra E. Os demais recursos foram improvidos.

Os candidatos cujos nomes constam na lista estão convocados para comparecimento nas provas discursiva e prática, referentes à segunda e terceira etapas, a serem realizadas nos dias 13 de agosto, das 8h às 12h, e 14 de agosto, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em local a ser previamente divulgado.

Os candidatos deverão apresentar-se no local com uma hora de antecedência para o início das provas, munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e documento de identidade original, conforme estabelecido no art. 53 do Regulamento do Concurso Público.