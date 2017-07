Jovem de 17 anos é morto a tiros enquanto jogava video game, em Rio Branco

Da redação ac24horas 25/07/2017 17:42:58

Um jovem identificado como Silas Correia Gomes, de 17 anos, foi assassinado na tarde desta terça-feira (25), na Rua do Sol, região do Bairro Taquari, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem estaria jogando vídeo game na casa de amigos quando recebeu os disparos. Há princípio há duas hipóteses, a primeira é de que o disparo tenha sido efetuado por um dos próprios amigos e a segunda é de que alguém tenha invadido a residência e cometido o crime. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionada, mas, o jovem morreu alvejado com três tiros sendo dois no tórax e um nas costas. Silas, já tem passagens por furto e roubo.