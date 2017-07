Incêndios destroem casa em Tarauacá e AP em Rio Branco

Da redação ac24horas 25/07/2017 20:46:46

Dois incêndios foram registrados na capital e no interior na tarde desta terça-feira, 25. O primeiro caso foi registrado no bairro Preventório, periferia de Rio Branco, onde um apartamento foi tomado pelas chamas. O incidente aconteceu na travessa Cruzeiro do Sul.

O fogo iniciou por volta das 16h e logo que foram informados, homens do Corpo de Bombeiros se deslocaram ao local e iniciaram o combate às chamas. Quatorze homens estiveram empenhados na ocorrência que durou cerca de uma hora.

De acordo com o apurado, o apartamento era conjugado com uma residência e dois cômodos mobiliados foram atingidos pelo fogo. As chamas só não se espalharam graças à ação rápida dos Bombeiros.

A causa provável julgada previamente pelos Bombeiros é um possível curto circuito. Um laudo deverá sair nos próximos dias e apurar as reais causas do sinistro.

Já no municipio de Tarauacá, distante 440 de Rio Branco, o sinistro provavelmente criminoso consumiu uma residência em madeira localizada na Rua Raimundo de Paula, região do Bairro Senador Pompeu.

Mesmo com o esforço do Corpo de Bombeiros em aproximadamente 30 minutos no combate às chamas, a casa de 45 metros quadrados foi totalmente consumida, não dando a oportunidade de retirarem qualquer objeto de seu interior.

Informações coletadas pelos militares dão conta de que o incêndio tenha sido provocado pelo ex-companheiro da proprietária que no momento, não estava na casa. Um laudo pericial deve atestar as reais causas do incêndio.