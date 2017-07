Henrique Afonso deixa o PSDB de Major Rocha e volta à FPA para ser candidato pelo PSL

Luciano Tavares, da redação ac24horas 25/07/2017 10:09:04

O ex-deputado federal por três mandatos Henrique Afonso se reuniu nesta manhã com o governador Sebastião Viana e com o presidente do PSL, Pedro Longo, e acertou seu retorno à coligação governista (FPA).

Henrique Afonso, que se elegeu em 2002, 2006 e 2010, deixa o PSDB e irá se filiar ao PSL para ser o principal nome da legenda para a disputa de uma vaga de deputado federal pela chapa que está sendo organizada pelos pequenos partidos, ou, caso haja alteração na regra eleitoral, para concorrer pelo sistema do “distritão”.

Com essa decisão, Afonso, que tem sua base principal na região do Juruá, coloca o PSL no rol dos partidos que passam a ter chances reais de disputar uma das oito vagas de deputado federal pelo Acre em 2018, “por seu histórico de político ético e com fortes bases no segmento evangélico”, avalia o presidente do partido, Pedro Longo.

Segundo o ex-parlamentar, “o ideário do PSL contempla o liberalismo com a proteção social, o que está de acordo com meu pensamento político, além de ser um Partido em franco crescimento no Estado do Acre”.

Por sua vez, Longo disse que está “orgulhoso de poder receber no PSL um nome com a densidade política e o caráter irretocável do ex-deputado Afonso Henrique” e, informou que em breve será realizado um ato de filiação em Rio Branco com a presença de dirigentes nacionais da legenda, e, posteriormente, um evento político em Cruzeiro do Sul com toda a militância para receber o novo filiado.