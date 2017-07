Estado do Acre é o quarto com menor salário de admissão

O Acre figura entre entre os Estados com menores salários de admissão. DE acordo com a pesquisa do Ministério do Trabalho divulgada nesta segunda-feira, 24, o Acre é o 4o o ranking dos piores soldos iniciais, com valor de R$ 1.171,51. Na lista estão também Piauí, com R$ 1.113,37, Rio Grande do Norte (R$ 1.140,72), Roraima (R$ 1.160,53) e Amapá (R$ 1.181,57). Em relação ao primeiro semestre de 2017, todos os estados tiveram alta, com exceção do Piauí (-0,37%). Esses números referem-se ao mês de junho.

A média dos salários de admissão no Acre cresceu 3,01% no Acre enquanto que no Brasil aumentou 3,52%, no primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado. A remuneração inicial ficou em R$ 1.463,67, de janeiro a junho deste ano, contra R$ 1.413,84 nos primeiros seis meses de 2016. A média deste semestre também ficou acima da registrada no primeiro semestre de 2014, que era o melhor resultado registrado até então pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.