Carlos Lupi vem ao Acre para filiar e lançar pré-candidaturas de Emylson e Cristovam

Luciano Tavares, da redação ac24horas 25/07/2017 09:25:20

O PDT realiza nesta quarta-feira, 26, à noite, na Maison Borges, um grande ato de filiação que contará com a presença do presidente nacional do partido, ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupi.

O evento será marcado pela filiação oficial do secretário de Segurança, Emylson Farias, pré-candidato a governador do Acre. Outra figura conhecido no meio público, o atual diretor-presidente do Deracre, Cristovam Pontes, também se filia ao PDT durante o evento.

O presidente do PDT, ex-deputado estadual José Luis Tchê, espera a presença de pelo menos mil pessoas no ato. O dirigente partidário destaca ainda a aproximação do partido com as lideranças comunitárias. “Estamos priorizando as lideranças comunitárias. Estamos com um projeto muito interessante com jovens e movimento comunitário.”