“Tiririca” é morto com cinco tiros na fronteira do AC com a Bolívia

Da redação ac24horas 24/07/2017 08:27:34

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida, vítimas de tiros de revólver, na noite deste domingo, 23, no bairro Leonardo Barbosa, em Brasiléia.

A primeira vítima é Edivaldo Marcolino de Oliveira, de 33 anos, apelidado de Tiririca, que levou cinco tiros no peito. A outra pessoa morta ainda não teve seu nome divulgado porque estava sem documentação. Já a terceira pessoa estava próximo ao local do crime e teria sido vítima de bala perdida.

O crime teria sido cometido por duas pessoas em uma moto. O garupa teria descido e efetuado os tiros, segundo testemunhas. A dupla fugiu do local tomando rumo ignorado.

Tiririca tinha várias passagens pela polícia. Ele havia deixado o regime fechado recentemente e estava em liberdade assistida. O corpo da outra vítima permanece no necrotério do hospital de Brasiléia.

A polícia acredita que o caso esteja ligado à disputa do território do tráfico na fronteira. As informações são do site O Alto Acre.