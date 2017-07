Semana de Expoacre terá baixa umidade do ar e “friozinho” à noite, diz Friale

Da redação ac24horas 24/07/2017 07:38:43

A semana da Expoacre, que ocorre em Rio Branco até o dia 30 de julho de 2017, será com dias ensolarados e quentes, baixa umidade do ar e friozinho à noite, avisa o pesquisador meteorológico Davi Friale.

O pesquisador diz que não há a menor possibilidade de ocorrência de chuvas, devido à massa de ar seco que está ganhando força na Amazônia sul-ocidental.

Esta condição meteorológica vai continuar até o fim deste mês, não só no Acre, mas também em Rondônia, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e na maior parte do Amazonas, principalmente no sudeste, sul e oeste amazonense, além das planícies da Bolívia e do leste e sudeste do Peru.

A umidade do ar diminui ainda mais e deverá ficar entre 20 e 30%, durante as tardes, na maior parte da região, levando ao estado de atenção.

No entanto, não serão poucas as áreas onde a umidade deverá ficar abaixo de 20%, o que leva ao estado de alerta para a saúde das pessoas, principalmente no leste e sul do Acre, em Rondônia, no sudeste e sul do Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal.

Deve-se ter o máximo cuidado com a saúde, evitando ficar exposto ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Não se deve fazer exercícios físicos exagerados nesses dias. O cuidado mais especial é quanto à ingestão de líquidos, que dever ser feito mesmo sem que a pessoa sinta sede. Portanto, beba muito líquido nesses dias, aconselha Friale.