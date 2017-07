Sebastião recebe Zen, Marcus Viana, Nazaré e Emylson Farias para uma “conversa leve”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 24/07/2017 20:52:54

O governador Sebastião Viana recebeu na Casa Rosada, nesta segunda-feira, os pré-candidatos ao governo do Acre pela FPA, os petistas Marcus Viana, Daniel Zen e Nazaré Araújo e o pedetista Emylson Farias.

No bate-papo “leve”, conforme define Daniel Zen, o quarteto e o governador Sebastião Viana fizeram “um balanço do processo, até o momento”.

“Conversamos sobre a próxima plenária da FPA, em Brasiléia, prevista para ocorrer na primeira quinzena de agosto”, informou Zen, que também é deputado estadual (líder do governo) e presidente do PT do Acre.

A reunião sob o comando de Sebastião Viana ocorre em um contexto conturbado no mundo político dos adversários da FPA. Na oposição, Bocalom e seu grupo não conseguem se entender com Gladson Cameli (PP), virtual candidato ao governo. Já lado do governo, a ideia da candidatura de Marcus Viana já é aceita. Os outros três governistas aparecem apenas como coadjuvantes do processo.