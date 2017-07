PT assina documento em apoio a regime chavista na Venezuela e Bittar cutuca Jorge e Sebastião Viana

Luciano Tavares, da redação ac24horas 24/07/2017 10:53:33

Os três principais partidos de esquerda do Brasil — PT, PC do B e PDT — intensificaram o discurso em defesa do regime chavista de Nicolás Maduro na Venezuela no momento que o país vizinho vive uma escalada de violência política, que já deixou mais de cem mortos desde abril, segundo o Ministério Público local.

Na quarta-feira passada, o PT e o PC do B subscreveram em Manágua, capital de Nicarágua, a resolução final do 23.º Encontro do Foro de São Paulo, organização que reúne diversos partidos de esquerda da América Latina e do Caribe. O texto defende a elaboração de uma nova Constituição que amplia os poderes de Maduro, exalta o “triunfo das forças revolucionárias na Venezuela” e diz que a “revolução bolivariana é alvo de ataque do imperialismo e de seus lacaios”.

No Acre, o tema não caiu no esquecimento. O ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) foi para o Facebook e criticou Sebastião Viana, Jorge Viana e o PT.

Na postagem, Bittar disse:”PT, partido de Jorge e Tião Viana, assina documento de apoio à ditadura de Maduro da Venezuela.O afastamento de Dilma era golpe, delação premiada contra Lula é perseguição. Jorge instruir Lula para enfrentamento à Sérgio Moro não é afronta à justiça nem tentativa de obstrução. Cuba, Moçambique, Angola, Coreia do Norte, Bolívia e Venezuela são países democráticos. Vai entender essa gente”, cutuca.