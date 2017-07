Programa Parlamento Jovem Brasileiro tem quatro acreanos na pré-seleção para Câmara

Da redação ac24horas 24/07/2017 08:01:22

Quatro jovens estudantes de Rio Branco, Arielle Farias da Cruz, do Centro Educacional e Cultural Meta; Sarah Evellyn Oliveira Borges, da escola José Rodrigues Leite; Shayene Diniz Mendes, da escola José Ribamar Batista, e Yandri Gomes de Paulo, da escola Glória Perez estão entre os classificados para participar do programa Parlamento Jovem Brasileiro, da Câmara dos Deputados. Seguindo os critérios estabelecidos de acordo com o tamanho da bancada acreana, de oito deputados, apenas um estudante será escolhido para ser o jovem parlamentar representante do Estado.

O Parlamento Jovem Brasileiro, ou PJB como é normalmente chamado, é uma oportunidade importante para os estudantes de ensino médio vivenciarem na prática, por uma semana, o trabalho dos deputados federais, elaborando projetos de leis e debatendo na Câmara dos Deputados temas de grande importância para o país.