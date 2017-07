Obras de recuperação da BR-364 entre o rio Liberdade e Tarauacá começaram nesta segunda, 24

Luciano Tavares, da redação ac24horas 24/07/2017 15:05:28

As obras de recuperação da BR-364, no trecho entre o Rio Liberdade e o município de Tarauacá, começaram nesta segunda-feira, 24. Esse é um dos trechos mais críticos da rodovia e vinha apresentando diversos pontos de atoleiro durante o período de chuvas.

“Essas obras irão melhorar e muito a trafegabilidade na região. Serão iniciados os pontos mais críticos, com reposição de pavimentação. Passo a passo vamos avançando, corrigindo os pontos críticos, garantindo neste momento o não fechamento desse importante corredor de integração. Nosso esforço continua de forma incessante junto ao governo federal para o cumprimento do cronograma financeiro das obras e o avanço nessa etapa de manutenção”, informou o superintendente do Dnit no Acre, Thiago Caetano, por meio de uma rede social.

Há ainda a previsão de tapa-buracos na rodovia entre Rio Branco e Sena Madureira e reparos até Feijó.